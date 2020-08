Rapina a Palermo, arrestato un diciannovenne della Kalsa

Un 19enne palermitano, originario del quartiere Kalsa, è stato arrestato in flagranza per rapina aggravata in concorso con persona al momento ignota. Il giovane è stato intercettato dai poliziotti in via Maqueda in seguito a una nota diramata dalla locale Centrale operativa riguardante una rapina appena consumata a opera di due giovani in via Divisi.

Durante il controllo, il ragazzo è stato trovato in possesso di 70 euro. Riconosciuto dalle vittime e accompagnato presso gli uffici di polizia dove ha ammesso le proprie responsabilità, il 19enne è stato condotto nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Indagini ancora in corso, invece, per risalire all’identità del complice, riuscito a fuggire.

© Riproduzione riservata