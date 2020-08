Rapine in negozi di telefonia a Palermo, scatta un arresto

Tre rapine in appena una settimana, tra febbraio e marzo di quest’anno, ai danni di alcuni esercizi commerciali. È l'accusa per la quale gli agenti di polizia, su provvedimento del gip, hanno arrestato il 24enne A. D..

Il giovane è ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Secondo le indagini avrebbe preso di mira un esercizio commerciale di viale Strasburgo, un negozio di telefonia in via Leonardo Da Vinci, e un negozio di telefonia in via Sciuti. Il bottino era stato di circa 2.600,00 euro in denaro oltre a 25 cellulari.

Le indagini sono condotte dai Falchi della sezione contrasto al crimine diffuso della squadra mobile. Di fondamentale importanza i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza in uso agli esercizi commerciali e le descrizioni fornite dalle vittime.

L'uomo agiva, inoltre, ricorrendo sempre alle stesse modalità operative: giungeva in prossimità dei negozi da rapinare a bordo di motociclo, faceva ingresso all’interno dei locali travisato ed indossando un casco e, dopo aver minacciato i presenti anche facendo intendere di essere armato, si impossessava di denaro e smartphone per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce.

Un importante punto di svolta in ordine all’identificazione del rapinatore si è registrato, in occasione della tentata rapina effettuata il 4 marzo 2020. In quella circostanza, il giovane fuggito a bordo di motociclo sarebbe stato rintracciato e bloccato, subito dopo, da una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

