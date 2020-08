Palermo, bimbo di 4 mesi muore al Di Cristina per crisi respiratoria: disposta l'autopsia

Tragedia a Palermo, con tanti punti ancora da chiarire. Un bambino di 4 mesi è morto all’ospedale dei Bambini, dove era stato portato dai genitori d’urgenza nelle scorse ore in seguito a una crisi respiratoria.

Il piccolo paziente è deceduto dopo le prime cure, secondo quanto ricostruito dai sanitari e dalle autorità. Alla notizia della morte i familiari hanno dato in escandescenza al pronto soccorso: per calmarli sono dovute intervenire otto Volanti della polizia, tanta era la rabbia e la disperazione per la perdita del loro amato piccolo.

La Procura ha aperto un’indagine sul decesso e ha disposto l'autopsia sul corpo del bambino. Il cadavere è stato portato al Civico nella camera mortuaria, e dopo sarà trasportato all'istituto di medicina legale del Policlinico.

