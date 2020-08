Calcinacci da un viadotto, chiuso un tratto della Palermo-Agrigento

La strada statale 121 "Catanese", chiusa al traffico a Misilmeri, per caduta calcinacci da un cavalcavia ubicato al km 250 della statale, è stata riaperta. Il traffico è stato sbloccato e la normale circolazione ripristinata.

Il cavalcavia, in gestione ad altro gestore stradale, è oggetto di ispezione da parte dei Vigili del Fuoco. Lo rende noto Anas. Sul posto anche il personale di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su strade secondarie segnalate in loco.

© Riproduzione riservata