Palermo, sport gratuiti per i ragazzi dello Zen: riapre la scuola "Falcone"

La scuola "Giovanni Falcone" allo Zen riprende vita. Dopo gli atti vandalici di cui è stata vittima negli scorsi mesi, riapre con un'importante iniziativa. La palestra infatti accoglierà bambini e ragazzi gratuitamente per le attività sportive.

Banchi, cattedre, sedie sono andati distrutti. Ad intervenire lo stesso deputato ARS, Vincenzo Figuccia che, recatosi nei giorni scorsi nel quartiere, ha dato slancio all'iniziativa per la concessione della palestra dell’istituto, per consentire ai bambini ed ai ragazzi del quartiere di praticare sport gratuitamente, in particolare il pugilato.

“Giorni dopo che la scuola è stata vandalizzata i residenti della zona si svegliarono con questa triste sorpresa. Il danneggiamento scosse fortemente la comunità e questa voleva ripartire in qualche modo fin da subito. Così dopo quegli episodi si è stretta attorno alla scuola una morsa di solidarietà per riportare l’istituto alla mormalità. Da metà giugno in poi – periodo in cui la scuola venne colpita dai vandali – cominciai a visitare frequentemente il quartiere per partecipare a varie iniziative di puro volontariato, anche grazie alla continua lotta della preside Lo Verde e di tutto il gruppo insegnanti, destinate a risollevare la struttura.”

In queste giornate di volontariato e lavoro per mettere in ordine all’interno dell’istituto e pulire l’area circostante, il deputato Vincenzo Figuccia ha conosciuto il maestro di pugilato Salvatore Tranchina: “In quelle settimane di lavoro assieme ai residenti della zona, ho conosciuto Salvatore Tranchina. Maestro di pugilato che già aveva avviato un’iniziativa per togliere i bambini e i ragazzi dalla strada, ma la palestra dove si svolgevano gli allenamenti era un po' distante. Quindi non facilmente raggiungibile dalla maggior parte dei ragazzini, al che il maestro Tranchina in quei giorni mi disse che lui è cresciuto all’interno del quartiere Zen e aveva sempre desiderato di avere una struttura proprio lì per consentire a ragazzi e bambini di allenarsi gratuitamente – continua il Deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana -. Infine fu fatta la richiesta alla preside Lo Verde e settimane fa abbiamo ottenuto la concessione della palestra, situata all’interno della scuola. All’inaugurazione dell’iniziativa c’è stata fin da subito una grande affluenza con grande entusiasmo di bambini e ragazzi.”

La scuola Falcone ha subito i terribili atti vandalici, poiché rappresenta un luogo in cui i bambini vengono istruiti e trovano protezione dal mondo “esterno” che magari può trasportarli ad intraprendere cattivi percorsi. Ma oltre che la cultura, un buon modo per aiutare i bambini è lo sport come spiega Vincenzo Figuccia: “Il pugilato è un ottimo modo per aiutare i ragazzini a formarsi personalmente, questo sport li può aiutare anche a saper dire di No a determinate compagnie ed infine può aiutarli a trovare un riscatto personale” conclude il Deputato.

Salvatore Tranchina da anni persegue l’obiettivo di far allenare i bambini e i ragazzi del quartiere Zen, trasmettendogli la sua passione ed ecco cosa dice al riguardo: “Da un mese circa abbiamo ottenuto la concessione della palestra della scuola Giovanni Falcone e adesso abbiamo tanti bambini e ragazzi. Possono venire ad allenarsi da noi, gratuitamente – precisa il maestro Tranchina -, tutti i bambini ed i ragazzi dall’età di 4 anni fino ai 18 anni. Ovviamente abbiamo diviso le fasce di età per orari. I turni nella scuola iniziano dalle 16 fino alle 20 per i più grandi e per chi partecipa alle competizioni, ad allenare siamo io ed il maestro Giuseppe Barone. I giorni in cui ci possono trovare in palestra sono il lunedì, mercoledì e venerdì. Per noi è un grande traguardo aver ottenuto una struttura all’interno del quartiere Zen, quest’ultimo non è sinonimo di delinquenza. Dentro il quartiere c’è molta gente per bene, che non a caso si è unita per realizzare questo nostro progetto, quando i genitori accompagnano i propri figli in palestra sono molto felici. Perché qui dentro i bambini ed i ragazzi capiscono cosa è il rispetto, gli insegniamo ad apprezzare e soprattutto difendere la propria scuola.”

Per chi volesse più informazioni può contattare il maestro Tranchina nel proprio profilo Facebook o scrivere al gruppo, dello stesso social network, ‘Boxe Team Tranchina’.

