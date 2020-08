Incendio in un'abitazione a Montemaggiore Belsito, messa in salvo una famiglia

Paura la scorsa notte a Montemaggiore Belsito, nel palermitano. Un incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è divampato in un appartamento.

I residenti dell’abitazione al terzo piano in via Felice Orsini sono stati messi in salvo dagli uomini della protezione civile comunale e dai vigili del fuoco che sono intervenuti.

Sono in corso le verifiche per accertare se l’edificio abbia subito danni strutturali. Insieme alle squadre antincendio sono intervenuti anche i carabinieri.

