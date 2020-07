Diciottenne scomparsa a Carini, la madre: "Aiutatemi a ritrovarla"

Una settimana fa è uscita di casa ma non è più tornata. Anna Maria Sandy Grasso, 18 anni, abita da poco più di un mese a casa dei nonni materni con la madre, a Carini. Lo racconta Anna Cane in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola.

La madre della ragazza, Tiziana Annaloro e la figlia si sono trasferite da Napoli poco più di un mese fa dopo che i genitori si sono separati. Anna Maria Sandy, alta un metro e settanta, occhi chiari, capelli biondi, è scomparsa. La denuncia è stata presentata ai carabinieri. Indossava una salopette jeans e portava un paio di scarpe da tennis. «Se qualcuno la vedesse – dice la madre – non esiti a chiamare le forze dell’ordine o il numero 3510137604».

