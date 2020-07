A Sant'Erasmo torna un pezzo di mare, un'area verde al posto del distributore

Più facile vedere il mare a Sant'Erasmo. È stato infatti rimosso il distributore di benzina davanti al porticciolo a Palermo, al suo posto, fioriere e panchine vista golfo. Resta ancora qualche pezzo di cemento e la cisterna, ma per quella servirà un’apposita gara.

«Un fatto significativo che fa ben sperare per la riconquista di tutta la Costa di Levante che prevede un giardino affacciato sul mare e non più la discarica che ancora vi insiste - commenta l’avvocato Carlo Pezzino Rao, presidente del Comitato per la rinascita della costa e del mare -. Il primo intervento sarà dal porticciolo sino alla foce del fiume Oreto con la dismissione di tutte, per fortuna piccole, strutture abusive». Per la battaglia, è stato decisivo il supporto di Pasqualino Monti, attuale presidente dell'Autorità portuale.

La nuova vita del porticciolo - come scrive Connie Transirico sul Giornale di Sicilia in edicola - consente già l'attracco di piccole imbarcazioni per la pesca sotto costa e prevede nella caletta laterale un punto di partenza per escursioni nel golfo, sino a Mondello da un lato e sino a Cefalù dall'altro.

