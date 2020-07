Incidente a Palermo, travolto da uno scooter muore in ospedale

Nulla da fare per Francesco Cardinale, 70 anni, travolto da uno scooter in via Galletti, vicino al Bar del Bivio lo scorso 13 luglio. L'uomo è morto all'ospedale Civico di Palermo a distanza di dieci giorni dallo scontro.

Ad investirlo un 55enne, F.L., a bordo di un Piaggio Beverly, indagato per lesioni gravissime. La vittima, considerate le sue condizioni apparse subito gravi, è stato trasferito in urgenza in ambulanza. Adesso il centauro è accusato di omicidio stradale.

Lo scooter invece è stato sequestrato dagli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per effettuare i dovuti accertamenti.

Stando ad una prima ricostruzione, Cardinale stava attraversando la strada, in prossimità delle strisce, quando è stato travolto dallo scooter riportando, nel violento impatto, diversi traumi interni e fratture. Immediato il ricovero in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del Civico.

Adesso si attendo i risultati dell’autopsia disposta dal pm all’Istituto di medicina legale del Policlinico.

