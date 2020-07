Ripartono Ztl e zone blu a Palermo, favorevoli o contrari? Il sondaggio di Gds.it

Dal 3 agosto, dopo una pausa di oltre 4 mesi per l'emergenza coronavirus, torneranno in vigore a Palermo zone blu e Ztl. I provvedimenti come sempre dividono commercianti, residenti, automobilisti.

Ecco dunque il sondaggio lanciato da Gds.it: sei favorevole o contrario al loro ripristino?

La giunta comunale ieri ha approvato una delibera con cui dà mandato agli uffici di emettere una ordinanza dirigenziale per fare ripartire la sosta col «gratta e posteggia».

Formalmente non c'è ancora un provvedimento per tornare a blindare l'area del centro storico, ma la decisione è già stata presa. Le due misure devono andare di pari passo anche nella data della ripartenza, formalmente non ancora fissata, ma si sa che è stato già deciso per il 3 agosto che è un lunedì.

