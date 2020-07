Scooter in fiamme a Palermo, i carabinieri delle scorte spengono il fuoco con l'estintore

Uno scooter in fiamme, stamattina, nei pressi dello stadio "Renzo Barbera" di Palermo. Per spegnere il fuoco sono intervenuti i carabinieri del reparto scorte.

Un ragazzo a bordo del suo scooter Honda Sh si è accorto che la moto stava andando a fuoco. Le fiamme provenivano da sotto la sella. Dopo la sua richiesta di aiuto, sono intervenuti, in quel momento, due carabinieri del reparto scorte - appena usciti per servizio dalle «Torri».

I militari si sono fermati in soccorso del giovane e grazie all’estintore in dotazione hanno bloccato sul nascere le fiamme che si stavano avvicinando pericolosamente al serbatoio del carburante. Il proprietario del mezzo ha ringraziato i carabinieri e si è recato al proprio posto di lavoro, in un circolo sportivo.

