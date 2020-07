Guasto ad una centralina dell'Enel nei pressi di via Notarbartolo e molte strade e abitazioni rimangono al buio. È accaduto oggi a Palermo. Nello sconforto i residenti e i negozianti del quadrilatero di via Lo Jacono che per diverse ore hanno dovuto fare a meno della luce.

I tecnici sono al lavoro per ripristinare quanto prima il danno.

