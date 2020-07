Violenta rapina nel centro storico di Palermo, arrestati due gambiani

Sono due ventenni gambiani gli autori di una violenta rapina compiuta lo scorso maggio all’ingresso di via Divisi, a Palermo, ai danni di un bengalese: Dauda Touray e Lamin Kebe.

I due stranieri sono stati identificati, in corso d’indagine, dai poliziotti del Commissariato di P.S. “Oreto-stazione” ed arrestati in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere. La violenta rapina risale allo scorso maggio: in piena notte i due stranieri aggredirono un cittadino bengalese che stava rientrando a casa, all'incrocio tra via Maqueda e via Divisi. L'uomo venne colpito con violenza.

Gli agenti sono riusciti a individuarli grazie a due episodi di criminalità avvenuti qualche giorno dopo in via Garibaldi e a piazza Rivoluzione. In entrambi i casi furono arrestati i due cittadini gambiani.

Sono state notate similitudini tra le varie rapine, quella dell'11 maggio e quella del 16 per cui era stato arrestato Touray. Il riscontro definitivo sarebbe giunto dal riconoscimento compiuto dalla vittima.

