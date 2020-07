Gli uomini della Forestale e i vigili del fuoco hanno spento due incendi divampati oggi in provincia di Palermo. Il primo rogo ha distrutto diversi ettari nel bosco Balata a Borgetto (Pa).

Il secondo è scoppiato a Monte San Calogero nella zona di Termini Imerese. Anche in questo caso le fiamme appiccate in diversi punti hanno divorato ettari di bosco e macchia mediterranea. I forestali stanno indagando per risalire agli autori dei roghi.

© Riproduzione riservata