Viabilità sicura e soccorsi, arriva il piano estivo della prefettura di Palermo

Arriva il piano operativo viabilità per l'estate, disposto dalla Prefettura di Palermo. Il prefetto Giuseppe Forlani lo ha approvato per garantire le condizioni di massima sicurezza stradale nel territorio provinciale, assicurando il soccorso e l’assistenza in caso di incidenti, eventi calamitosi, eventi climatici avversi (ondate di calore) e/o congestione del traffico veicolare (esodo e controesodo) che riguardano le arterie stradali, con particolare riferimento al reticolo autostradale (A19-A20-A29).

Il 'piano viabilita” definisce gli interventi operativi di tutte le componenti impegnate a tutela della circolazione stradale sia in termini di attività di prevenzione e controllo che di eventuale assistenza alle persone e soccorso.

