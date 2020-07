Percolato in strada, chiuso il tratto tra Partinico e Montelepre sulla A29

L’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Palermo, al fine di consentire le operazioni di pulizia del piano viabile di un tratto di autostrada in prossimità del km 31.

Per cause in corso di accertamento, una quantità di percolato è defluita da un mezzo adibito al trasporto di rifiuti. Sul posto sono presenti personale di Anas e dei Vigili del Fuoco. Per consentire l’esecuzione delle operazioni in sicurezza, il traffico in direzione Palermo viene provvisoriamente deviato allo svincolo di Partinico, con rientro in autostrada allo svincolo di Montelepre.

