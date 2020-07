Difende trans aggredita alla Vucciria e viene picchiato, un uomo ferito a Palermo

Ha cercato di difendere una trans aggredita alla Vucciria a Palermo, ma è stato ferito al volto E' successo ad un palermitano di 34 anni che gestisce alcune strutture ricettive nel capoluogo la scorsa settimana. Il giovane con alcuni amici aveva deciso di trascorrere una serata nel mercato storico di Palermo uno dei luoghi molto frequentati la sera.

Mentre stava tornando a casa ha notato due persone che discutevano animatamente. Il giovane si rivolgeva verso la trans con tono minaccioso deridendola, insultandola e umiliandola. Una scena che ha provocato la reazione del 34enne che è intervenuto in soccorso della trans. Ha avuto il tempo di dire qualche parola per cercare di fermare quell'aggressione ed è stato colpito al volto con un pugno che gli ha provocato una ferita suturata con 8 punti. Il giovane non ha presentato denuncia.

© Riproduzione riservata