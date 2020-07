Suicidio a Palermo, cinquantenne si getta dalla finestra nella zona dell'Uditore

Ancora un suicidio a Palermo. Un uomo si è lanciato dalla finestra di un appartamento nella zona dell'Uditore, finendo in strada. Per la vittima, 50 anni, non c'è stato nulla da fare: gli uomini del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

Ieri una donna si era uccisa lanciandosi dal balcone in via dell’Arsenale, a Palermo. Indagini sono in corso ma sembra praticamente certo che si sia trattato di un suicidio. La vittima aveva 70 anni. Secondo quanto ricostruito, la vittima è precipitata sul marciapiedi dopo un volo di diversi metri. La scena è stata notata da diversi passanti che hanno subito chiamato la polizia e sanitari del 118, ma per la donna non c’era più nulla da fare: è morta sul colpo.

