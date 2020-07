Palermo, dramma in via dell'Arsenale: donna si suicida lanciandosi dal balcone

Una donna è morta questa mattina lanciandosi dal balcone in via dell’Arsenale, a Palermo. Indagini sono in corso ma sembra praticamente certo che si sia trattato di un suicidio. La vittima aveva 70 anni. Secondo quanto ricostruito, la vittima è precipitata sul marciapiedi dopo un volo di diversi metri. La scena è stata notata da diversi passanti che hanno subito chiamato la polizia e sanitari del 118, ma per la donna non c’era più nulla da fare: è morta sul colpo.

Qualche giorno fa una ragazza di 24 anni si era suicidata, lasciandosi cadere nel vuoto dal ponte di via Oreto, dopo essere salita su un muretto. Prima di gettarsi, avrebbe riposto con cura il suo cellulare nel muretto stesso. La donna è purtroppo morta sul colpo.

Non si conoscono i motivi del gesto. Il fatto sarebbe accaduto intorno alle 13.15, secondo quanto ricostruito dalla polizia, che è arrivata sul posto, insieme ai vigili del fuoco e ai soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza.

© Riproduzione riservata