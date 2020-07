Ancora una rissa in strada a Palermo, scontro tra giovani nel cuore della movida

Ancora una rissa nel sabato sera della movida palermitana e ancora una volta uno scontro tra giovani per futili motivi. Tutto è avvenuto nella zona di via del Celso: alcuni ragazzi se le sono date di santa ragione.

Gli aggressori dopo il raid sono fuggiti. Le vittime hanno chiesto l'aiuto della polizia. Sono in corso indagini. Gli agenti di

polizia stanno acquisendo le immagini dei sistemi di sorveglianza della zona e degli esercizi commerciali per trovare i protagonisti dell’ennesima scazzottata in città.

© Riproduzione riservata