Palermo, sequestrati 126 chili di pesce non tracciato: tre ambulanti multati

Oltre 126 chili di prodotti ittici privi di etichettatura e tracciabilità sono stati sequestrati nel quartiere Brancaccio dai carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, coadiuvati dalla Capitaneria di Porto.

I militari hanno controllato tre ambulanti ai quali, a seguito del controllo, sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 4.500 euro per la violazione delle norme che regolano la corretta informazione ai consumatori.

Oltre al pesce, sono state sequestrate le attrezzature per il commercio. I prodotti ittici, dopo le verifiche da parte dell’Asp, sono stati devoluti in beneficenza alla “Missione San Francesco” – in via Cappuccini.

