Da Genova a Palermo con la droga, una denuncia e una segnalazione

Sorpresi con la droga appena sbarcati al porto di Palermo dalla motonave proveniente da Genova. Nei giorni scorsi i Finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano hanno fermato due cittadini italiani trovati in possesso, complessivamente, di 35 grammi di sostanze stupefacenti.

Il primo passeggero è stato trovato in possesso di circa 34 grammi di marijuana nascosti in una busta di cellophane custodita in uno zaino al seguito. È stato denunciato alla locale Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti.

Solo segnalazione alla prefettura, invece, per il secondo passeggero che, dopo la segnalazione dell’unità cinofila, ha consegnato spontaneamente ai finanzieri circa 0,80 grammi di hashish detenuti sulla persona per uso personale.

