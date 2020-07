Spiagge sicure, 5 Comuni palermitani ammessi al finanziamento: ecco quali

Saranno cinque i comuni palermitani a poter beneficiare del fondi stanziati dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, del Ministero dell’Interno per il progetto "Spiagge sicure".

Si tratta di Cinisi, Isola delle Femmine, Pollina, Santa Flavia e Terrasini che potranno accedere alle risorse da destinare al finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva da coniugare con le attività di verifica del rispetto delle misure di distanziamento sociale nonché delle ulteriori prescrizioni contenute nei protocolli o nelle linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19.

La Prefettura di Palermo ha supportato la predisposizione delle istanze progettuali dei Comuni per l'ammissione ai finanziamenti, favorendo anche l’attivazione entro i termini di legge delle proposte. lo scorso 18 giugno la loro coerenza con le finalità dell’iniziativa, è stata verificata in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

© Riproduzione riservata