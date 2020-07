Le Acli di Palermo e le Acli Terra Palermo donano i prodotti della Sicilia

Prende il via presso la Basilica di San Domenico, il progetto di solidarietà Coltiviamo la speranza organizzato da Acli Terra di Palermo in collaborazione con le Acli di Palermo, l’oleificio La Macina di Santo Stefano Quisquina, il caseificio dell’Agriturismo Villa Dafne di Alia e il panificio Piazza Carmela di Prizzi, che hanno donato oltre 200 cesti contenenti: due pani fatti con grani antichi siciliani; una caciotta di un kg del famoso primo sale e una bottiglia di olio E.V.O. DOP.

L’iniziativa di solidarietà prevede diversi appuntamenti con la consegna dei cesti alimentari a parrocchie e associazioni, che in questa pandemia sono riusciti comunque ad essere attive sul territorio. Sia con l’assistenza domiciliare ma anche con una parola di speranza tramite il web oppure il telefono.

In questo delicato momento ci sono molte realtà, che necessitano di un gesto positivo, una attenzione anche tramite un piccolo gesto di incoraggiamento.

La delegazione delle ACLI e ACLI Terra Palermo, con Nino Tranchina, Toni Costumati, Ludovico Gippetto e Gaspare Carbone, si sono recati presso la Basilica di San Domenico dove hanno consegnato gli alimenti al priore Padre Sergio alla presenza di Padre Franco e due seminaristi.

“Le Acli di Palermo nel sostenere l’iniziativa di Acli Terra Palermo-dichiara il presidente, Nino Tranchina- ribadiscono l’importanza di una attenzione puntuale e costante verso i più bisognosi del nostro tessuto sociale per un futuro migliore. Certamente questa iniziativa, di Acli Terrà, non risolve la criticità del bisogno alimentare, che purtroppo oggi vede un incremento di nuovi poveri a causa dello stop pandemia. La condivisione al progetto Coltiviamo la speranza, è una testimonianza attiva che utilizza una delle nostre principali risorse economiche, l’agricoltura. Siamo convinti che la ripresa della nostra economia si potrà realizzare investendo e rilanciando tutte le filiere dell’agricoltura siciliana, che con il nostro patrimonio culturale sono la base dello sviluppo economico e di rilancio per una ripresa immediata anche del turismo della nostra isola.”

“Dopo aver relazionato con diverse realtà associative-dichiara il presidente provinciale di ACLI Terra Palermo, Gaspare Carbone- è stata fatta la scelta di dare vita ad un progetto di solidarietà al fine di non lasciare da soli le persone che in questo momento stanno passando un periodo di crisi inaspettata. Grazie alle aziende agricole, che prontamente hanno risposto all’appello, donando i loro prodotti, che abbiamo deciso di lasciare nelle case di queste famiglie, come un piccolo fiore composto da prodotti semplici ma di eccellenza del settore agro Alimentare. Frutto del nostro territorio. Sin da piccoli facciamo ricorso alla speranza per costruire progetti di vita, per delineare i nostri sogni e fissare le nostre mete. Viviamo grazie ad essa, perché è la forza che ci spinge verso i nostri obiettivi. La speranza è la nostra compagna di viaggio. Insieme ad essa pensiamo a dove ci piacerebbe andare, che cosa ci piacerebbe diventare o chi ci piacerebbe avere al nostro fianco. La speranza ci aiuta a trasformare i nostri sogni in realtà. Ed oggi con questo incontro con frati domenicali, vogliamo testimoniare come un piccolo gesto possa generare quella speranza, che in questo periodo di emergenza sanitaria da COVID 19, possa essere di aiutano a chi vive in condizioni di estrema difficoltà economica.”

