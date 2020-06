Pestato a sangue a Partinico, 46enne muore dopo tre settimane di agonia a Palermo

E’ morto nel pomeriggio all’ospedale Civico a Palermo, Sergio Mattina, 46 anni, vittima di un’aggressione lo scorso 7 giugno a Partinico. Le indagini sul pestaggio sono condotte dai carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto successo. E’ stata disposta l’autopsia che sarà eseguita alla medicina legale del Policlinico, a Palermo.

Poco dopo l’aggressione di Sergio Mattina ce ne fu una seconda sempre a Partinico ai danni di Paolo Intravaia, 39 anni; per quest’ultima gli agenti del commissariato di Partinico hanno arrestato due fratelli Alessandro Mattina, 32 anni, e Antonino

Mattina, 21 anni. Secondo quanto acquisito nel corso delle indagini l’aggressione di Intravaia sarebbe stata frutto di una

vendetta.

I due fratelli Mattina ritenevano Intravaia il responsabile dell’aggressione dello zio. I due giovani nei pressi di via Milano sempre lo scorso 7 giugno bloccarono Intravaia e lo picchiarono con calci, pugni e un ciocco di legno. Picchiato con violenza tanto che anche Intravaia si trova ancora ricoverato in ospedale. L’aggressione sarebbe avvenuta sotto alcune telecamere e così gli agenti di polizia arrestarono e portarono i due fratelli Mattina nel carcere Lorusso di Pagliarelli, accusati di avere picchiato in modo violento l’uomo di 39 anni.

