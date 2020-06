Nuovo furto al poliambulatorio Guadagna a Palermo: rubati pc e stampante

Ancora un raid, in poco più di un mese, al poliambulatorio della Guadagna, a Palermo. I ladri, per la terza volta, sono entrati nel presidio territoriale di assistenza portando via un computer, il monitor e la stampante che si trovavano nella stanza del direttore.

Ad accorgersene, il personale, questa mattina, alla riapertura della struttura. Oltre ai dispositivi elettronici i ladri hanno forzato la gettoniera del distributore di caffè portando via poche decine di euro. L'ultimo episodio risale allo scorso 10 giugno.

Anche in quell'occasione i ladri avevano portato via pc e monitor dai alcuni uffici. A indagare sui raid gli investigatori della polizia dopo gli accertamenti della scientifica.

© Riproduzione riservata