Furti di carburante a Bellolampo, i nomi dei 21 arrestati

E’ stata battezzata «Beautiful flash» l’operazione dei carabinieri contro i furti di carburante all’interno della discarica palermitana di Bellolampo.

I militari di Palermo San Lorenzo, coordinati dalla procura, hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip a carico di 25 persone - 13 in carcere, 8 agli arresti domiciliari e 4 sottoposti a obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e ricettazione, falsa attestazione della presenza in servizio, furto aggravato e ricettazione.

In carcere sono finiti: Ciro Aurelio, 55 anni, Giovanni Calò, 53 anni, Giuseppe Cocuzza, 56 anni, Marco Corona, 47 anni, Rosario Di Maggio, 62 anni, Francesco e Gaspare Inzerillo, di 29 e 36 anni, Francesco Lopitale, 60 anni, Salvatore Lullo, 38 anni, Fausto Mangano, 53 anni, Alessandro Milazzo, 48 anni, Benedetto Scariano, 54 anni, Piero Giorgio Schirò, 48 anni.

Arresti domiciliari per Giovanni Ammirata, 59 anni, Alberto Bologna, 37 anni, Vincenzo D’Aleo, 46 anni, Cristoforo Di Caccamo, 38 anni, Filippo Martelli, 36 anni, Giovanni Puglisi, 23 anni, Pietro Riggio, 41 anni, Giovanni Spatola, 59 anni.

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana per Calogero Di Maggio, 34 anni, Francesco Di Maggio, 52 anni, Alessio Grifo, 33 anni, Francesco Lo Cicero, 53 anni.

