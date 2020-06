Colpisce il nonno e lo manda in ospedale: grave l'anziano, arrestato un 26enne a Trabia

Nipote prende a schiaffi il nonno: l’anziano, 80 anni, sbatte la testa ed è in fin di vita. Una lite familiare consumata nel pomeriggio nel borgo marinaro di Trabia è finita in tragedia con l’arresto di un giovane ventiseienne ed un anziano che rischia la vita. Stavano discutendo quando all’improvviso il giovane avrebbe preso a schiaffi l’anziano.

L’uomo avrebbe perso così l’equilibrio cadendo a terra. I fatti sono avvenuti in un appartenente di via Torreglione. L’ottantenne ha sbattuto la testa a terra. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trovato l’anziano in una pozza di sangue. Poi la corsa al pronto soccorso del Salvatore Cimino di Termini Imerese ed il successivo ricovero all’ospedale di Villa Sofia dove l’uomo è stato operato per un intervento di neurochirurgia. Le sue condizioni sembrano molto gravi.

Ad indagare i carabinieri della compagnia di Termini Imerese che hanno sentito i presenti alla lite e fermato il nipote di 26 anni. Il giovane si trova adesso agli arresti, in attesa di convalida, ed è accusato di lesioni gravissime.

