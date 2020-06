Consegue il diploma a 85 anni: grande festa a Palermo

Un sogno che finalmente diventa realtà. Un traguardo raggiunto grazie alla sua tenacia e alla sua determinazione che lo hanno condotto dritto dritto al traguardo tanto desiderato. È soddisfatto Castrense Chimento che all'età di 85 anni è riuscito a conseguire il diploma tecnico-commerciale.

Sguardo commosso quello di Castrense accanto a Pier Luigi Aurea, preside dell'istituto paritario "Platone" di Palermo, e ai docenti che lo hanno seguito durante il suo percorso di studi. Un percorso che durante gli anni lo ha trasformato anche in una guida per i suoi "più giovani" compagni di classe.

Sulla sua carta d'identità leggiamo la data di nascita, 24 novembre 1935. Ma oggi, 25 giugno 2020, ce l'ha fatta e ha conquistato il suo diploma con la votazione di 74/100.

"La sua esperienza di vita ha portato gli studenti più giovani a riflettere su come le difficoltà subite possano essere superate attraverso il sacrificio e la forza di volontà e riuscire ad avere un proprio riscatto culturale - racconta i preside -. Il signor Chimento lascia a tutto il personale della scuola e a tutti gli studenti l'insegnamento che il valore dell'accrescimento culturale non ha età. Lo ringraziamo - conclude - per l'esperienza vissuta in questi anni".

