A piedi da Ballarò fino a Londra, la sfida tutto cuore di Romeo per riabbracciare la nonna

Da Ballarò a Londra a piedi e in barca a vela a 10 anni. Unico compagno di viaggio il papà. Obiettivi: riabbracciare la nonna, dimostrare che è possibile muoversi in maniera sostenibile, raccogliere fondi per migranti e rifugiati. E, perché no, magari un giorno scrivere un romanzo. Sguardo limpido, eloquio fluente bilingue, idee chiare, Romeo Cox non sta più nella pelle. Zaino in spalla, questa mattina comincerà la sua avventura con papà Phil Cox, giornalista, regista e documentarista inglese nelle zone di guerra, esperto di situazioni «estreme».

L’idea - come scrive Alessandra Turrisi nel suo articolo sul Giornale di Sicilia in edicola - è venuta a entrambi e alla mamma Giovanna Stopponi, chiacchierando durante il lockdown, trascorso nella casa in cui vivono all’Albergheria, ma sempre pronti a dare una mano a chi aveva bisogno d’aiuto, fossero i bambini senza tablet e connessione per seguire la didattica a distanza o le famiglie a cui distribuire la spesa, garantita dall’alleanza di associazioni che opera sul territorio.

