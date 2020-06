Santa Flavia, sequestrate anfore dell'età punico-romana usate come soprammobili: due denunce

Utilizzavano beni archeologici di grande interesse storico-artistico come soprammobili. I Carabinieri della Compagnia di Bagheria, con la collaborazione del nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo, hanno deferito in stato di libertà padre e figlia, S.g. 63enne e S.a.l. 40enne, entrambi residenti in Santa Flavia, in quanto resisi responsabili di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.

Tutti i reperti da una prima analisi sono databili verosimilmente tra il I e il III secolo a.C. e, secondo quanto riferito da chi li deteneva illegalmente, erano stati rinvenuti sul fondale marino nel corso di una battuta di pesca.

Quanto recuperato, precisamente 5 anfore in terracotta e 3 frammenti di anfore risalenti all'età punico-romana, è stato affidato alla struttura museale del parco archeologico Hymera, Solunto e Jato.

“Grazie all’azione di contrasto dei Carabinieri che hanno agito attraverso il Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale – ha dichiarato l’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà – sono stati recuperati preziosi reperti archeologici. È attraverso l’opera di contrasto quotidiano svolta con efficacia di strumenti ed interventi mirati, che abbiamo possibilità di arginare l'allarmante fenomeno della depauperazione del nostro territorio”.

