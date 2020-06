Palermo, lite sfocia in un accoltellamento: ferito un fruttivendolo

Ha rischiato di finire in tragedia una lite scoppiata a Palermo tra un giovane e un fruttivendolo a Palermo. Ad avere la peggio il commerciante che ha ricevuto una coltellata dietro l'orecchio dal giovane davanti a diversi passanti.

Lo scontro è avvenuto in corso Calatafimi. Fortunatamente la ferita non è profonda e il fruttivendolo se l’è cavata con

cinque giorni di prognosi e qualche punto di sutura al pronto soccorso. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale.

Presenti anche gli agenti di polizia che hanno portato l'aggressore negli uffici del commissariato Porta Nuova, denunciandiolo per lesioni.

© Riproduzione riservata