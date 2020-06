Incendio sull'autostrada tra Palermo e Villabate: traffico in tilt

Incendi in provincia di Palermo. Così come ipotizzato da un bollettino dell protezione civile, oggi giornata di roghi.

Le fiamme sono divampate nello spartitraffico dell'autostrada A19, tra Palermo e Villabate, in direzione Catania. Si sono registrate code e rallentamenti.

Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme e il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

