Ztl notturna a Palermo, il Cga respinge la richiesta di sospensione di Confcommercio

Ancora un punto a favore della Ztl notturna a Palermo. Il Cga, infatti, ha respinto l'appello cautelare di Confcommercio che a gennaio aveva chiesto al Tar la sospensione del provvedimento. Dopo il no anche il Cga ha respinto il ricorso, ma resta pendente il merito di fronte al Tar.

Esprime soddisfazione l'avvocato Luigi Raimondi che assiste 75 tra residenti e operatori economici favorevoli all'istituzione della Ztl notturna.

La zona a traffico limitato, così come le zone blu, è comunque stata sospesa per l'emergenza coronavirus e non ancora ripristinata.

© Riproduzione riservata