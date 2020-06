Incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Palermo in via Messina Marine, angolo via Diaz. Due auto, una Fiat Panda celeste e una Lancia Ypsilon blu si sono scontrate.

L'impatto è stato davvero forte con le due vetture che sono rimaste seriamente danneggiate al fianco e nella parte anteriore. Due persone sono rimaste leggermente ferite. Sul posto la polizia municipale.

