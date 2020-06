Palermo piange "Stellina", è morta la mendicante dal dolce sorriso

Chi frequenta il centro di Palermo si sarà imbattuta almeno una volta in Maria Stella Bondì alias "Stellina", una mendicante dal dolce sorriso che, oltre a chiedere l'elemosina, spesso si fermava a parlare con chiunque incontrasse.

Stellina, 58 anni, da tempo era malata, e nell'ultimo mese nessuno l'aveva più vista per le strade del centro di Palermo. Era stata ricoverata in un ospedale di Palermo dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate. Ieri, purtroppo, Stellina è morta.

Tra chi la conosceva, perchè frequentava il centro di Palermo, e tra i negozianti della zona oggi c'è tanta tristezza. Il sorriso di Maria Stella Bondì, il suo fare garbato, il suo chiedere aiuto senza troppa invadenza ha lasciato un vuoto. Una figura che difficilmente verrà dimenticata dai tantissimi che spesso si soffermavano con lei per scambiare qualche chiacchiera, donandole qualche soldo o un caffè, e ricevendo in cambio un dolce sorriso.

Appresa della morte, diversi palermitani si sono recati presso la camera ardente allestita in via La Loggia per porgerle l'ultimo saluto.

