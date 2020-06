L'ordine dei farmacisti di Palermo dona 20 termoscanner alla questura

Una delegazione del consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti, guidata dal presidente Mario Bilardo, ha donato, al questore Renato Cortese, 20 termoscanner, per rilevare a distanza la temperatura corporea. I termometri a infrarossi saranno utilizzati nei corpi di guardia degli uffici della questura in città e provincia che rilasciano passaporti e altre certificazioni e servizi utili ai cittadini, affinché gli utenti possano accedere in sicurezza e più facilmente.

“Noi farmacisti, come professionisti sanitari siamo stati in prima linea, sin dall’inizio dell’emergenza, a supporto dei cittadini – ha dichiarato Mario Bilardo – ed ora che il Paese deve rilanciare attività e servizi, ma in totale sicurezza, con questa donazione abbiamo voluto dare un nostro ulteriore pratico contributo, utile alla sicurezza sanitaria sia degli operatori della Polizia che dei cittadini, e che agevoli infine anche gli accessi del pubblico agli uffici. E’ un esempio di fattiva collaborazione tra Istituzioni dello Stato” conclude Bilardo.

Il questore Renato Cortese, nel ricevere i presidi medici, ha ringraziato a nome di tutte le poliziotte ed i poliziotti della questura di Palermo per l’elevato spirito di generosità testimoniato dall’iniziativa dell’Ordine dei farmacisti.

