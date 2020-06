Palermo, avviata la Ztl nel mercato storico Vucciria: "Un aiuto per le attività commerciali"

Sono state approvate due ordinanze che riguardano rispettivamente l'istituzione di zona a traffico limitato nel Mercato storico Vucciria (qui la mappa) e la nuova regolamentazione della circolazione veicolare dell'area perimetrale del mercato.

"Un atto formale – dichiara il sindaco Leoluca Orlando - che segna un momento importantissimo e che conclude un lungo percorso condiviso con la Circoscrizione, i residenti e i commercianti. Una mini pedonalizzazione che restituirà vivibilità e fruibilità a tutta la zona della Vucciria e delle aree limitrofe, dando anche ossigeno alle loro attività commerciali".

Per l'assessore Giusto Catania la decisione assume non solo un "altissimo valore simbolico" ma un "ulteriore passo di restituzione ai cittadini del cuore storico della città".

Queste le vie interessate: discesa Maccheroni, piazza Caracciolo, discesa Caracciolo Viceré, via Pannieri e via Argenteria. I residenti e dimoranti che potranno richiedere il pass che consentirà il transito nell’area interessata dalla ZTL Mercato Vucciria sono coloro che risiedono nelle vie e piazze indicate:

· Via Materassai (intero tratto);

· Piazza Caracciolo (intero tratto);

· Via Coltellieri (intero tratto);

· vicolo Madonna dei Travicelli (intero tratto);

· vicolo S.Andrea (intero tratto);

· vicolo Rosa Bianca (tratto compreso tra via Coltellieri e il civ. 12);

· discesa Caracciolo Viceré (intero tratto);

· via Pannieri (intero tratto);

· vicolo Mezzani (tratto compreso tra il vicolo S. Sofia e piazza Caracciolo);

· via Frangiai (tratto compreso tra piazza Caracciolo e piazzetta Garraffo);

· piazzetta Garraffo (intero tratto);

· via Argenteria (intero tratto).

