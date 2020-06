Palermo, dipendente comunale dell'ufficio cimiteri aggredito dai parenti di un defunto

Aggredito, a Palermo, Antonio Pavia, dipendente comunale in servizio presso l’Ufficio cimiteri. Lo rende noto il segretario generale della Funzione pubblica di Palermo, Giovanni Cammuca, che esprime la solidarietà del sindacato al dipendente, funzionario dell’ufficio dei servizi cimiteriali comunali e dirigente sindacale della Fp Cgil. È stato aggredito nella sede di via Lincoln dai parenti di un defunto.

"E' ora di smetterla con questo continuo attacco dei dipendenti pubblici, che si trovano a gestire questioni di cui non sono responsabili", sottolinea il sindacalista.

"I cittadini hanno il diritto di vedere seppelliti i loro cari così come i dipendenti pubblici hanno il diritto di svolgere il loro lavoro senza subire attacchi e violenze fisiche. Chi ha qualcosa da dire scriva - continua -, sporga la sua denuncia, si interfacci con chi ha le responsabilità ma non può prendersela con l’impiegato di turno. Condanniamo questo gesto di inciviltà e chiediamo al sindaco di intensificare la vigilanza perchè episodi del genere non debbano più accadere. Al commissario straordinario dei cimiteri chiediamo di attivarsi per risolvere il problema della mancanza dei loculi".

