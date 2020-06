La bimba non viene creduta, nonno scagionato dagli abusi: il pm fa ricorso

Nonostante le consulenze psicologiche e mediche e le sue descrizioni dettagliate - e ritenute credibili dagli esperti - in cui racconta gli abusi che avrebbe subito, la bambina non viene creduta e il nonno imputato, un commerciante di 77 anni, viene assolto. La Procura adesso però è pronta a fare ricorso in appello.

Una vicenda, accaduta a Palermo e raccontata in un articolo di Riccardo Arena sul Giornale di Sicilia in edicola. Decisiva, nella motivazione della decisione,sarebbe stata la testimonianza della nonna, moglie dell’imputato, che secondo la bimba era presente durante i palpeggiamenti, ma dormiva. Lei invece ha detto di non dormire e ha negato.

