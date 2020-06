Palermo, tentato omicidio a Passo di Rigano: sequestrata marijuana al fratello dell'aggressore

Tre piante di marijuana sono state sequestrate al fratello del 28enne arrestato lo scorso 12 giugno per il tentato omicidio a Passo di Rigano. I carabinieri della Compagnia San Lorenzo, nel corso di accertamenti relativi all’accoltellamento di qualche giorno fa, si sono recati presso la casa di R.S., 34enne, allo Zen per effettuare una perquisizione.

I militari hanno trovato le tre piante di marijuana dell’altezza di oltre 50 cm e il fertilizzante. L'uomo, noto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà per il reato di produzione di sostanze stupefacenti; la droga è stata trasmessa al L.A.S.S. del Reparto Operativo di Palermo per le analisi rituali.

