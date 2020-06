Palermo, aggredisce una dipendente Amat che le impedisce di salire: denunciata un'adolescente

La polizia ha denunciato, per interruzione di pubblico servizio, un’adolescente palermitana, responsabile, ieri pomeriggio, di disordini scoppiati, a Mondello, a bordo di un bus Amat. A far le spese della condotta della giovane una dipendente Amat, addetta a far rispettare le misure di distanziamento sociale a bordo di una delle linee della municipalizzata palermitana e, conseguentemente, i passeggeri del bus che, a causa dei disordini, sono stati costretti a ritardare di 30 minuti circa il loro viaggio sul mezzo.

Intorno alle 18 la dipendente, in servizio a bordo della linea Amat che collega Mondello con piazza John Lennon, ha avvisato una coppia di giovani, un uomo e una donna, di non poter salire a bordo del mezzo in partenza a causa del raggiunto numero di occupanti e di dovere aspettare la corsa successiva.

Rihiesta che ha indisposto la passeggera che è salita sul mezzo e ha reagito in maniera violenta, stavolta anche fisicamente, ai richiami del dipendente affinchè scendesse. La ragazzina ha inscenato una aggressione nei confronti della dipendente, ripetutamente colpita con calci e pugni e tirata per i capelli. Soltanto l’intervento di altri dipendenti Amat e dei poliziotti di alcune volanti di polizia, in pattugliamento lungo l’asse viario di Mondello, ha evitato che l’aggressione proseguisse.

