Furti nelle scuole di Palermo, la Giunta in piazza per un flash-mob di solidarietà

Un flash mob di solidarietà per dire basta ai furti e agli attacchi vandalici nelle scuole di Palermo. Domani, alle 9,30, la Giunta comunale scenderà in piazza.

Poco dopo il sindaco Leoluca Orlando incontrerà la stampa in via Pier delle Vigne 8, di fronte all’istituto Federico II. Gli assessori interverrano, ciascuno in una scuola, in rappresentanza dell’amministrazione comunale. Gli istituti interessati all’iniziativa sono il comprensivo Sperone/Pertini, dove ci sarà Maria Prestigiacomo; la direzione didattica Maneri/Ingrassia (Sergio Marino), i comprensivi Giovanni Falcone (Fabio Giambrone), Mattarella/Bonagia: (Adham Darwasha), Giuseppe Di Vittorio (Vincenzo Di Dio, Manzoni/Impastato: (Roberto D’Agostino), Renato Guttuso (Giovanna Marano), Rita Levi Montalcini (Giusto Catania). E ancora: gli asili nido Peter Pan (Giuseppe Mattina) e La Malfa (Paolo Petralia Camassa). In ciascun istituto sarà presente anche una delegazione di insegnanti, genitori e personale della scuola.

© Riproduzione riservata