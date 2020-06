Sorpreso a lanciare materassi in strada, multato a Palermo

È stato sorpreso a lanciare e ad abbandonare ben dieci materassi in strada a Palermo. Gli agenti della polizia municipale sono intervenuti a piazza Rivoluzione, più precisamente in via Maestri D’Acqua, lo scorso giovedì mattina e grazie alla segnalazione di un cittadino.

Gli agenti del Nucleo tutela, vivibilità e igiene urbana, impegnati nel controllo del territorio finalizzato al contrasto all’abbandono incondizionato di rifiuti, hanno ricevuto la segnalazione pervenuta ad un consigliere di circoscrizione.

L'uomo è stato sorpreso mentre gettava i materassi da un balcone. È stato quindi identificato e sanzionato per un importo di 333,34 euro per violazione al regolamento comunale. L'uomo è stato inoltre obbligato a riportare in casa gli ingombranti e a smaltirli tramite una ditta specializzata.

In un primo momento il numero di materassi aveva fatto a pensare ad un B&B. Invece, da successivi accertamenti, è emerso che si trattava di una casa in cui, alla scadenza del contratto, sarebbe subentrato un nuovo affittuario.

