Anziano morto in un incidente sulla Palermo-Agrigento, si indaga per omicidio stradale

Indagini per omicidio stradale da parte della Procura di Termini Imerese sulla morte del pensionato Carmelo Lo Monte, 73 anni, residente a Villabate, rimasto ucciso sulla Palermo Agrigento lo scorso 5 giugno. La famiglia lancia l'appello e chiede agli automobilisti o camionista di passaggio di fornire elementi utili per la ricostruzione dei fatti e riferirli agli inquirenti per agevolare il loro lavoro di accertamento delle cause e della dinamica del sinistro.

L'anziano si era recato in un comune vicino per acquistare della ricotta per i figli con il suo Fiat Fiorino e stava rientrando a casa quando si è verificato l'incidente nel quale è rimasto coinvolto anche un giovane di 27 anni alla guida del mezzo pesante.

Pare che uno dei mezzi abbia invaso la corsia opposta con linea continua per superare una Smart: il Fiorino è finito a bordo strada girato di 180 gradi rispetto alla direttrice originaria. La vittima ha lasciato la moglie Cristina, cinque figli, Cecilia, Giovanna, Angela, Giuseppe e Girolamo, otto nipoti e il fratello Giuseppe i quali, per fare piena luce sui fatti, essere assistiti e ottenere giustizia, attraverso il consulente personale Alessio Tarantino, si sono affidati a una società specializzata nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini. Le indagini sono coordinate dal pm Alessandro Macaluso. I mezzi sono stati sequestrati.

© Riproduzione riservata