A Palermo suolo pubblico anche alle chiese per le messe all'aperto

A Palermo anche le piccole parrocchie di quartiere, così come le moschee e gli altri luoghi di culto, avranno la possibilità di richiedere e ottenere l'uso del suolo pubblico per le celebrazioni all'aperto. L’agevolazione, estesa ai «luoghi di culto secondo le diverse religioni» - come spiega Alessandra Turrisi sul Giornale di Sicilia in edicola - è stata inserita nella delibera della giunta Orlando, con cui vengono disciplinate le agevolazioni per le attività imprenditoriali per ottenere gratuitamente l’utilizzo del suolo pubblico.

