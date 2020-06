Monreale, arrestano due spacciatori e trovano in un garage 4 chili e mezzo di marijuana

Trovati in un garage, a Monreale, 4 chili e mezzo di marijuana. A scoprire l'ingente quantitativo di droga sono stati i carabinieri durante una perquisizione.

I militari hanno sorpreso i palermitani D. Z. di 43 anni ed E. C. 28 anni mentre cedevano della droga ad una persona e così hanno deciso di fermarli e perquisirli: sono stati trovati in possesso di 200 euro in banconote di piccolo taglio. I due sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Grazie al fiuto del cane Ron, pastore tedesco di 6 anni, sono stati trovati all’interno di un garage dismesso, poco lontano dal luogo di spaccio, 4 chili e mezzo di marijuana. Sono in corso le indagini per risalire alle persone che avevano la disponibilità dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto.

Gli arresti sono stati convalidati dal giudice e la marijuana sequestrata è stata inviata al laboratorio d’analisi.

