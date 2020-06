Fiamme sulle colline attorno a Cefalù, domani allerta incendi in Sicilia

Un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio sulle colline attorno a Cefalù, in provincia di Palermo. Le fiamme sono divampate da diversi focolai e si sono subito propagate su un fronte molto ampio tra le contrade Pisciotto, Cilluzzo e Serre a ridosso di Gibilmanna.

Per domare l’incendio sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche due Canadair e squadre della Protezione civile. Le operazioni sono state rese difficili dalla conformazione del terreno e dalla espansione dell’incendio in zone boscate poco accessibili.

Rimane alta l'attenzione. La Protezione civile regionale, infatti, ha diffuso un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido a partire da domani e per le successive 24 ore. Per la provincia di Palermo il livello di allerta per rischio incendi è di "Attenzione".

