Viaggi privati con i fondi della scuola: ex preside condannata a Palermo

L’ex dirigente scolastica dell’istituto alberghiero Paolo Borsellino di Palermo è stata condannata a 4 anni e 6 mesi per peculato. Secondo quanto scrive Riccardo Arena sul Giornale di Sicilia in edicola, Maria Benedetta Borini, che oggi ha 70 anni ed è in pensione dal 2015, avrebbe infatti approfittato dei viaggi pagati con i fondi a disposizione dell’istituto, necessari per partecipare a convegni e manifestazioni che si tenevano nel Nord Italia, per fare un passaggio dalle zone di cui è originaria. Spendendo sempre di più di quanto avrebbe impiegato se avesse fatto un volo diretto. E comunque approfittando a fini personali di occasioni di lavoro, che tali dovevano restare.

Secondo quanto accertato, i biglietti aerei prevedevano sempre una tratta con una tappa a Bologna. La sentenza è della terza sezione del Tribunale, presieduta da Fabrizio La Cascia, a latere Maria Ciringione e Fabrizio Molinari.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE