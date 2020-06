Donna positiva al coronavirus a Roccamena: è in isolamento domiciliare

A Roccamena una donna positiva a Covid-19. A comunicarlo é stato il sindaco nella pagina del Comune. Si tratta di una donna di 45 anni. Il caso di Coronavirus è stato confermato questa mattina.

La donna sta bene e si trova nella sua abitazione in quarantena obbligatoria. “Invitiamo la cittadinanza -ha scritto il Sindaco Giuseppe Palmeri nella pagina di Facebook del Comune di Roccamena- a non allarmarsi, a seguire le regole di igiene già note e di attenersi alle misure precauzionali. Vogliamo rassicurare tutti che la situazione è continuamente monitorata. Vi preghiamo di continuare a stare a casa. Solo così saremo in grado di sconfiggere il virus. La persona che è risultata positiva al Coronavirus, fortunatamente sta bene e non ha nessun sintomo, ha effettuato un altro tampone e siamo in attesa di riscontro”.

